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hastaneye alınmadı, kapıda doğurdu

HASTANEYE ALINMADI, KAPIDA DOĞURDU

Lübnan'da yaşayan Suriyeli kadın doğum sancılarının artması sonucu en yakındaki hastaneye getirildi. Ancak parası olmadığı için hastaneye alınmadı. Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın hastane önünde doğum yapmak zorunda kaldı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:12
Puan Ver : Hastaneye Alınmadı, Kapıda Doğurdu(9/10)10


Suriyeli gazeteci Musa el-Ömer'in Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflar büyük bir şok etkisi yarattı. Lübnan'da çok sayıda Suriyeli mülteci fakirlik içerisinde yaşıyor. 



Yaşanan fakirliğe trajik bir örnek ise Lübnan'da bir hastanede doğurmak isteyen bir Suriyeli kadın oldu. Suriyeli kadın doğum sancılarının artması sonucu en yakındaki hastaneye getirildi ancak hastaneye alınmadı. Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın hastane önünde doğum yapmak zorunda kaldı.



 



kaynak:hürriyet








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