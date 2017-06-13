Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor
Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler
Depremin Ardından Çok Önemli Artçı Uyarısı Geldi!
Ege Denizi'nde 6,3'lük Deprem!
Adana'da Belediyede Bir Kişi 3 Kişiyi Rehin Aldı
Yüksek Tansiyonu Düşürüyor!

hastaneye yaralı getirdikleri kadın ölünce kaçtılar

HASTANEYE YARALI GETİRDİKLERİ KADIN ÖLÜNCE KAÇTILAR

Bursa'da bacağından tabancayla yaralanan ve iki kişi tarafından otomobille özel bir hastanenin acil servisine getirilen kadın kurtarılamadı. Polis, aşırı kan kaybından hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının öldüğünü öğrenince hastaneden kaçan iki şüpheliyi arıyor

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar(8/10)5


Bursa'da bacağındaki ateşli silah yaralanması nedeniyle  hastaneye getirdikleri kadının öldüğünü öğrenince kaçan iki şüphelinin bulunması  için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, sağ bacağından tabancayla yaralanan Dilek Bozal  (26), kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından otomobille merkez  Yıldırım ilçesindeki özel bir hastaneye getirildi.



Bozal, hastanenin acil servisinde görevli doktorların müdahalesine  rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının öldüğünü öğrenen  iki şüpheli ise geldikleri araçla hastaneden kaçtı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hastaneye  Yaralı  Getirdikleri  Kadın  Ölünce  Kaçtılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER