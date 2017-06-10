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hatay merkezli 9 ilde fetö/pdy operasyonu

HATAY MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Örgütün MKÜ öğrenci yapılanmasından sorumlu "üniversite imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 9 ilde 13 şüpheli yakalandı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:01
Puan Ver : Hatay Merkezli 9 İlde Fetö/Pdy Operasyonu(5/10)3


Hatay merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) örgütün öğrenci yapılanmasından sorumlu "üniversite imamları"na yönelik, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.



Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



 



kaynak:sabah








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