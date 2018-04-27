HATAY'DA BOŞ ARAZİDE, TOPRAĞA SAPLANMIŞ ROKET PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boş arazide gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında boş roket parçası bulundu.
3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarında arazi araması yaptığı sırada toprağa saplanmış şekilde bir mühimmat fark etti. Olay yerinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
ROKET PARÇASI OLDUĞU BELİRLENDİ
Ekiplerin yaptığı incelemede, mühimmatın roket parçası olduğu belirlendi. Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı değerlendiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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