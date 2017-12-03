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HATAY'DA MİNİBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 11 ÖLÜ, 9 YARALI


Hatay'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 9 Yaralı
Tarih : 03 Aralık 2017, 20:00
Puan Ver : Hatay'da Minibüs İle Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 9 Yaralı(10/10)6

Hatay'ın Altınözü ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

PANİĞE KAPILIP HIZLANINCA KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde 15.45 sıralarında meydana geldi. Suriye'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi.

Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymadı ve paniğe kapılıp hızlandı. Bir süre sonra aracın kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü karşı yönden gelen 01 FH 921 kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına girip sürüklenen minibüs, hurda yığınına döndü. Kazada, 11 göçmen olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 1'i minibüs sürücüsü 9 kişi de ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırılırken, göçmenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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