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HATAY'DA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI


HATAY'DA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ UYGULAMASI
Tarih : 04 Ocak 2017, 10:40
Puan Ver : Hatay'da Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması(10/10)12


Hatay Valiliği, terör örgütü PKK/KCK tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması amacıyla Amanos Dağları kırsalındaki bazı bölgeleri, 15 günlük süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, belirlenen bölgelerde 5 Ocak'tan 20 Ocak'a kadar güvenlik güçlerince operasyon düzenlenecek.



Bu kapsamda vatandaşlara, 15 günlük süreyle ilan edilen özel güvenlik bölgelerine girmemeleri uyarısında bulunuldu.



Erzin, Dörtyol, Payas ve Hassa ilçeleri içerisinde kalan özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar şöyle:



"Edikli Tarla mevki, Sarnıç Tepe, Ardıçlı Tepe, Üçkaya Tepe, Kuşçu Tepe, Daz Dağı, Duranın Yurdu, Koyun Eğreği Tepe bölgeleri içinde kalan Çatköy, Tohtak, Kapılı, Namaztaşı mahalleleri ile Saylağın, İkidipli, Akelma, Devehayması, Macıklı, Balarmut, Yatak, Mıtıklar, Bülke, Ufakalıç, Gazelli, Küftarla, Koscak, Çatnergis, Karamezra, Domuzdamı yaylaları bölgesi ve kırsalı."



 



kaynak:habertürk








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