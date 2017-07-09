HATAY'DA POLİS KONTROL NOKTASINA ATEŞ AÇILDI: 3 POLİS YARALI
Hatay'ın Antakya ilçesinde Derince Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına bir araçtan ateş açıldı. 3 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor
- Albayrak: Fsru Ünitemizi Faaliyete Aldık Ve Yakın Zamanda İkincisi De Hayata Geçireceğiz
- Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
- Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor
- Markafoni'yi, Sivaslı İş Adamı Mahiroğlu Alıyor
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın Rakibi Ligde Son Dakikada Kurtuldu
- Sızan Formalardaki Detay, Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı
- Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı
- Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
- Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar