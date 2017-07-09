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HATAY'DA POLİS KONTROL NOKTASINA ATEŞ AÇILDI: 3 POLİS YARALI


Hatay'da polis kontrol noktasına ateş açıldı: 3 polis yaralı
Tarih : 09 Temmuz 2017, 23:50
Puan Ver : Hatay'da Polis Kontrol Noktasına Ateş Açıldı: 3 Polis Yaralı(8/10)4

Hatay'ın Antakya ilçesinde Derince Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına bir araçtan ateş açıldı. 3 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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