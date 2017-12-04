HATAY'DA SINIRA ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden sınıra polis refakatinde 10 araçlık mühimmat ve personel takviyesi yapıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırıda askeri mühimmat ve askeri personel takviyesi yapıldı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'ndan çıkan 10 araçlık konvoy, polis refakatinde sınır bölgesine hareket etti.
Kışladan, askeri personel takviyesinin de yapıldığı gözlendi.
Kaynak: haberinburada
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