HATAY'DA VATANDAŞLAR SİLAHA SARILIP TERÖRİST AVINA ÇIKTI!
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.
TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist tespit edildi. Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ
Terör örgütü mensubunun Türkiye'ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.
Teröristin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar