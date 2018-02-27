Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

HATAY'DA VATANDAŞLAR SİLAHA SARILIP TERÖRİST AVINA ÇIKTI!


Hatay'da vatandaşlar silaha sarılıp terörist avına çıktı!
Tarih : 27 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Hatay'da Vatandaşlar Silaha Sarılıp Terörist Avına Çıktı!(9/10)5

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.

TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist tespit edildi. Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Terör örgütü mensubunun Türkiye'ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.

Teröristin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hatay  Da  Vatandaşlar  Silaha  Sarılıp  Terörist  Avına  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER