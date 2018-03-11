HATAY'DAN ACI HABER! 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Son dakika... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.
3 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALI ASKERLERDEN BİRİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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