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Hatay'dan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu

HATAY'DAN ACI HABER GELDİ: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Hatay'da bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.

Tarih : 18 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Hatay'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu(8/10)4

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.

KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Alınan bilgilere göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu sorumluluk bölgesinde nöbet tutan askerler, kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti.

NEREDEN ATEŞLENDİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Askerlerin gruba müdahalesi sırasında bir asker, nereden ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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