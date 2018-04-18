HATAY'DAN ACI HABER GELDİ: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Hatay'da bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında ateşli silah yaralanması sonucu şehit oldu.
KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞTILAR
Alınan bilgilere göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Pulluyazı Karakolu sorumluluk bölgesinde nöbet tutan askerler, kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti.
NEREDEN ATEŞLENDİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Askerlerin gruba müdahalesi sırasında bir asker, nereden ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Kaynak: haberinburada
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