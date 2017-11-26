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Hatay'dan dünyaya ihraç ediliyor! Binbir derde deva

HATAY'DAN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR! BİNBİR DERDE DEVA

Hatay'da ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere dünyada birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tarih : 26 Kasım 2017, 16:40
Puan Ver : Hatay'dan Dünyaya İhraç Ediliyor! Binbir Derde Deva(7/10)3

Defne yaprağından elde edilen yağ, sabun, şampuan, vücut losyonu, parfüm, kozmetik sanayinin yanında ilaç sanayinde de kullanılıyor. Gıda sanayinde, et yemeklerinde, balık konservelerinin yanında, pilavda da tercih edilen defne yaprağı, aynı zamanda barutun hammaddesi olarak savunma sanayinde de kullanılıyor.

BİRÇOK DERDE DEVA

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde köy halkının belli başlı geçim kaynaklarından olan defne yağı ve defne yaprağı çok amaçlı değerlendiriliyor. Yağından sabun, yaprağından ise çeşitli dertlere deva baharatlar elde edilen defne, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

AMERİKA, ÇİN, AVRUPA VE UZAKDOĞU…

Hatay'ın Yaylağı ilçesinde defne yapraklarını kurutup balyalayarak başta Amerika, Çin, Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu ülkelerine gönderen Abdullah Taşkıran, yıllık işledikleri kuru yaprağın 800 ton olduğunu belirtti.

Kurdukları defne işleme tesisinde yılın 9 ayı köylüler tarafından dağlardan toplanan defne yapraklarını kurutma ve ayıklama işlemlerinin yapılmasının ardından balyalar şeklinde dünyanın birçok ülkesine gönderdiklerini anlatan Taşkıran, "Orman köylüleri defneyi kesip kilo bazında, ton bazında bize getiriyor.

Defne teslim edildikten sonra iş bize düşüyor. Fırınlarda kurutulması, oradan çıktıktan sonra çırpılması, kaba çöplerini aldıktan sonra bir de işleme tesisinden geçtikten sonra isteğe göre istenirse çuval, istenirse balya haline getirilip yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

"AVRUPA'NIN İHTİYACININ YÜZDE 80'İ TÜRKİYEDEN"

Defte yaprağı tesisinde çalışan Aliye Taşkıran, 3 ay boş kaldıklarını, yılın 9 ayında çalıştıklarını söyledi. İşledikleri defne yapraklarından ürettikleri kişisel bakım ürünlerini satan Ayşegül Abacı ise, "Doğanın biz insanlara sağlamış olduğu birçok faydalı seçenek vardır.

Onlardan bir tanesi de defne yaprağı. Defne yaprakları, genelde tıp alanı, tıbbi ve kozmetik alanı, temizlik alanı ve sağlık alanlarında kullanılmaktadır. Avrupa'nın defne ihtiyacının yüzde 80'i Türkiye'den karşılanıyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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