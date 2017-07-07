

Diyarbakır'da 400 polisle terör, uyuşturucu ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak baskını yapıldı.







HAVA DESTEKLİ OPERASYON







İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesinde terör, uyuşturucu ve asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik hava destekli şafak operasyonu düzenlendi.







400 POLİS SOKAĞA İNDİ







80 ekip ve 400 polisle yapılan operasyonda 41 ayrı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın düzenlendi. Sokak aralarına ve cadde başlarına zırhlı araçların konuşlandırıldığı operasyonda gözaltına alınan şahısların olduğu öğrenildi.











kaynak:haberler