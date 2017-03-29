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HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ SAVUNMALARINI TAMAMLADI


HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ SAVUNMALARINI TAMAMLADI
Tarih : 29 Mart 2017, 14:18
Puan Ver : Hava Harp Okulu Öğrencileri Savunmalarını Tamamladı(5/10)4


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi kapsamında haklarında dava açılan 51 Hava Harp Okulu öğrencisinin yargılandığı davada, tutuksuz yargılanan 51 sanığın savunması tamamlandı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada, paraşüt eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve tutuksuz yargılanan 51 eski Hava Harp Okulu öğrencisi hazır bulundu.



İki gündür süren duruşmalarda savunma yapan öğrenciler, daha önce planlanan paraşüt atlayış eğitimi kapsamında uçakla İstanbul'dan Ankara'ya getirildiklerini, darbe teşebbüsüne katılmadıklarını belirterek, haklarındaki terör örgütü üyeliği suçlamasını reddetti.



Faaliyetler ve etkinlikler için açılan "FİLO kasası" denilen hesapta biriken paraların okulun 30-40 yıllık genel uygulaması olduğunu, tüm öğrencilerin elden veya EFT ile bu hesaba para yatırdığını ifade eden öğrenciler, üniversite öğrencisi olmaları nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmalarını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Hava  Harp  Okulu  Öğrencileri  Savunmalarını  Tamamladı    haber

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