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Hava Harp Okulu Öğrencilerine Tahliye
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hava harp okulu öğrencilerine tahliye

HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNE TAHLİYE

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davayı görecek olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 51 sanığın tamamının tahliyesine karar verdi.

Tarih : 01 Şubat 2017, 10:29
Puan Ver : Hava Harp Okulu Öğrencilerine Tahliye(8/10)7


Aylık rutin tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme, sanıkların  tutuklulukta geçirdikleri süre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sanıklarda  FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock bulunmadığına dair yazısı ve dosyaya  Hava Kuvvetleri Komutanlığından gönderilen yeni delilleri göz önüne alarak,  tutuklu 51 sanığın tahliyelerini kararlaştırdı.



Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve  şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya  veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "terör örgütü üyesi olmak"  suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla  kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılamaya 28 Mart 2017'de  başlayacak.



3 öğrenci de daha önce tahliye edilmişti



Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince de 24 Ocak'ta, savcılığın talebi  üzerine, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43  Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verilmişti.



Bu kararla tahliye edilen öğrenci sayısı 94'e çıkarken, 48 öğrencinin  tutukluluk hali sürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hava  Harp  Okulu  Öğrencilerine  Tahliye    haber

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