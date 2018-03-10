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Hava Kuvvetleri Komutanı, memleketine savaş uçağı hediye etti

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI, MEMLEKETİNE SAVAŞ UÇAĞI HEDİYE ETTİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, memleketi Trabzon'un Of ilçesine uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağı hediye etti.

Tarih : 10 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Hava Kuvvetleri Komutanı, Memleketine Savaş Uçağı Hediye Etti(10/10)6

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, memleketi Trabzon'un Of ilçesine uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağı hediye etti. İlçe sahilinde oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve 'OF-104' olarak adlandırılan uçak, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU

Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının da yer aldığı savaş uçağının ilçelerinde sergilenmesinden ötürü gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti, "Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz" dedi.

Of Belediye Başkanı, uçak için açılış töreni düzenledi.

'UÇAĞIN İSMİNİ 'OF-104' YAPTIK'

Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Of ilçemizin yetiştirmiş olduğu, ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada bitirip daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli safhalarında görev aldıktan sonra, 15 Temmuz kalkışmasının o hain darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanımız olan Sayın Hasan Küçükakyüz Paşamızın Of'umuza hediyesi. Bu yıl Of'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı. Çok ince ve nazik bir düşünce. Ben çok memnun oldum, duygulandım. Bu organizasyonda uçağımız ilçemize geldi ve Of sahiline yerleştirildi. Uçağımız savaş uçağı F-104. Belki Paşamızın birçok defa da kullandığı bir uçak. Uçağın penceresinin altına ismini yazdık 'Orgeneral Hasan Küçükakyüz' diye. 'F-104' diye geçiyor envanterde ama biz uçağın ismini değiştirip 'OF-104' yaptık.!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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