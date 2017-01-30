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hava kuvvetleri komutanlığına flaş fetö soruşturması

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA FLAŞ FETÖ SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Tarih : 30 Ocak 2017, 12:42
Puan Ver : Hava Kuvvetleri Komutanlığına Flaş Fetö Soruşturması(6/10)5


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.



Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığında çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecekleri bildirildi.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.



Bu kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hava  Kuvvetleri  Komutanlığına  Flaş  Fetö  Soruşturması    haber

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