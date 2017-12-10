Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İsrail'in Gazze'de angajman kurallarını ihlal edişinin bedelini ödeyeceği belirtildi."denildi.

"DÜŞMAN PİŞMAN EDİLECEK"

"Önümüzdeki günler düşmana ne büyük bir hata yaptığını, idaresini ne kadar kötü kullandığını ve direnişin kararlılığını gösterecek." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'deki Filistin direniş gruplarıyla mücadeleyi yürüten düşman güçlerin yöneticileri ve karar mercilerinin "budalalıklarının boyutunu" anlamaları gerektiği ve "düşmanın pişman edileceği" kaydedildi.

"FİLİSTİN HALKININ KANI BOŞA GİTMEYECEK"

Açıklamada ayrıca, "Filistin halkının ve mücahitlerin kanlarının boşa gitmeyeceği" vurgulandı.

HAVA SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında 20 yaşındaki Filistinli Abdullah el-Atl ile 30 yaşındaki Muhammed es-Safedi şehit olmuş, 15 kişi yaralanmıştı.

GAZZE'DE DÜZENLENEN EYLEMELERDE DE 2 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail askerlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen eylemlere müdahalesi nedeniyle de 2 Filistinli şehit olmuştu.

Kaynak: haberinburada