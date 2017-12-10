HAVA SALDIRISI SONRASI KASSAM TUGAYLARI'NDAN İSRAİL'E TEHDİT: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son hava saldırılarına ilişkin "bedelini ödeyecek" tehdidinde bulundu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İsrail'in Gazze'de angajman kurallarını ihlal edişinin bedelini ödeyeceği belirtildi."denildi.
"DÜŞMAN PİŞMAN EDİLECEK"
"Önümüzdeki günler düşmana ne büyük bir hata yaptığını, idaresini ne kadar kötü kullandığını ve direnişin kararlılığını gösterecek." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'deki Filistin direniş gruplarıyla mücadeleyi yürüten düşman güçlerin yöneticileri ve karar mercilerinin "budalalıklarının boyutunu" anlamaları gerektiği ve "düşmanın pişman edileceği" kaydedildi.
"FİLİSTİN HALKININ KANI BOŞA GİTMEYECEK"
Açıklamada ayrıca, "Filistin halkının ve mücahitlerin kanlarının boşa gitmeyeceği" vurgulandı.
HAVA SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son hava saldırılarında 20 yaşındaki Filistinli Abdullah el-Atl ile 30 yaşındaki Muhammed es-Safedi şehit olmuş, 15 kişi yaralanmıştı.
GAZZE'DE DÜZENLENEN EYLEMELERDE DE 2 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail askerlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen eylemlere müdahalesi nedeniyle de 2 Filistinli şehit olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu! Göstericilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı
- Yeni Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Artık Hastanelerde De Yapılacak
- Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: Fetö'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!
- Erdoğan, 14 Yaşındaki Çocuğun Gözleri Bağlanıp Gözaltına Alınmasına Ateş Püskürdü: Kahpelik
- Hamsi, Rusya Sahillerine Vurdu! Trabzonlu Balıkçılar İsyan Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dünya Devinde Beklenen Ayrılık Gerçek Oldu
- Beşiktaş Maçında Cenk'e Tekme Atan Umut, Hakem Penaltı Verince Çıldırdı
- Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı
- İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1
- İskoçya Ekibi Celtic'te Taraftarlar, Kudüs Filistin'dir Pankartı Açtı
DÜNYA HABERLERİ
- Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
- Orta Doğu'nun Kiralık Katilini Arkasına Alan İsrail'in 2. Adımı Tehcir
- Abd Kapıyı Açtı, Deaş Fırat Kalkanı'na Yürüdü
- Ailesinden 3 Kişiyi Talyumla Zehirleyip Öldürdü, 5 Kişi İse Hastanede
- Snapchat Yükleyen Kızına İşkence Yaptı, O Anları Facebook'tan Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar