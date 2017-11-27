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Hava sıcaklığı eksi 38 dereceyi görünce toplu mezar kazımı yaptılar

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 38 DERECEYİ GÖRÜNCE TOPLU MEZAR KAZIMI YAPTILAR

Hava sıcaklığının eksi 38 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, 600 toplu mezar kazıldı. Toprak tamamen donmadan kazıları yetiştirmeye çalışan ekipler, bin mezar yeri açacak.

Tarih : 27 Kasım 2017, 19:00
Puan Ver : Hava Sıcaklığı Eksi 38 Dereceyi Görünce Toplu Mezar Kazımı Yaptılar(8/10)4

Ağır kış şartlarının yaşandığı ve hava sıcaklığının kış aylarında eksi 38 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toplu mezar kazısı tamamlandı.

600 MEZAR KAZILDIErzurum Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve don olması nedeniyle ancak kompresörle açılabilen mezarların kazım işlemlerini şimdiden başlattı. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kazma, kürek ve zaman zaman da kompresör yardımıyla toplam 600 mezar kazan işçiler, dondurucu soğuklar başlayıncaya kadar bu rakamı bine çıkarmayı amaçlıyor.

SOĞUKLAR DAHA DA ARTACAK

Mezarlık çalışanları, kış mevsiminde şiddetli soğuklar yüzünden donan toprağı ancak kompresörle kazabildiklerini belirterek, "Kış geldi, soğuklar daha da artacak. Kışın kompresörle mezar kazıyoruz. Tam soğuklar etkili olmadan mezarları artık toptan kazıyoruz. Kışın cenaze geldikçe önceden hazırladığımız mezarlara defnedeceğiz" diye konuştu.

İşte Erzurum'daki kazıdan görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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