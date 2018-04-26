Uçaklar çıkardığı karbondioksit nedeniyle iklim değişikliğine yol açıyor. Peki çevre için ulaşımda uçak kullanmaktan vazgeçilmesi mi gerekecek? Deneme aşamasında olan elektrikli uçaklar göklerdeki yerini alırsa, hayır!

KÜÇÜK, HAFİF VE EMİSYONSUZ

Yenilenebilir enerjiyle çalışan uçaklar havaya karbondioksit veya zararlı gazlar bırakmaz. Daha küçük ve daha hafifler ayrıca petrol yakıtıyla çalışan uçaklara göre daha verimliler. Slovenya şirketi Pipistrel tarafından geliştirilen Alpha Electro model elektrilkli uçak 2015'teki ilk uçuşundan bu yana bunu kanıtlıyor.

ATLAYIN HAVA MİNİBÜSÜ KALKIYOR!

Bir çok bilim insanı ve havacılık şirketi elektrikli uçakların geleceğini bölgesel taşımacılıkta görüyor. İsrail şirketi Eviation, 9 kişi kapasiteli elektrikli uçağıyla havacılıkta devrim yaratmayı amaçlıyor. Şirketin 1000 km. menzilli Alice modelinin 2019'da göklerde olacağı belirtiliyor.

YÜKSEL, YÜKSEL, GAZLA

Alman şirketi Lilium'un geliştirdiği uçan taksi ilk denemesini Nisan 2017'de başarıyla gerçekleştirmişti. 5 yolcu kapasiteli uçak dikey olarak kalkıp inebiliyor. Paris-Londra arasındaki 305 kilometrelik yolu sadece 1 saatte alabiliyor. Şirketin amacı, insanların bir gün bu uçan taksilerden, normal taksi fiyatıyla yararlanabilmesi.

BİRAZ ESKİ BİRAZ YENİ

Bazı şirketlerse tamamen elektrikle çalışan uçak fikrine cesaret edemiyor. Kasım 2017'de Airbus, Rolls-Royce ve Siemens ortaklaşa bir hibrit uçak modeli üzerinde çalışacaklarını duyurdu. e-Fan X isimli modelin üç motoru gazla, bir motoru elektrikle çalışacak. Şirket daha sonraki aşamada motorlardan birini daha elektrikliye dönüştürmeyi amaçlıyor. İlk prototipin 2020'de havalanması hedefleniyor.

LOGODAKİ TURUNCU YEŞİLE Mİ DÖNÜŞECEK?

Turuncu logosuyla özdeşleşen bütçe dostu İngiliz havayolu şirketi EasyJet de daha çevre dostu olmayı hedefliyor. Havayolu bu amaçla ABD'li Wrigt Electric isimli şirketle işbirliği yapıyor. Hedef 150 yolcu kapasiteli elektrikli uçak geliştirmek.

HAVACILIĞIN GELECEĞİ ELEKTRİKTE Mİ?

Uzmanlar elektikli uçakların ancak 20 yıl içinde yaygınlaşacağını tahmin ediyor. Bir çok şirket 250 ile 1000 km arasında menzile sahip farklı prototipler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Ancak teknoloji hızla gelişiyor. Kim bilir, belki bir gün dünyanın her yerine emisyonsuz, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan çevre dostu uçaklarla seyahat edebiliriz. (Kaynak: Deutsche Welle)

Kaynak: haberinburada