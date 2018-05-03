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Havada Büyük Panik! Sarhoş Yolcu Uçağın Kapısını Açmaya Çalıştı
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Havada büyük panik! Sarhoş yolcu uçağın kapısını açmaya çalıştı

HAVADA BÜYÜK PANİK! SARHOŞ YOLCU UÇAĞIN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞTI

Alkollü olduğu tahmin edilen bir yolcu Pegasus Havayolları'nın Kiev-Ankara seferini yapan uçağının kapısını açmaya çalışarak büyük panik yarattı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Havada Büyük Panik! Sarhoş Yolcu Uçağın Kapısını Açmaya Çalıştı(9/10)5

PC1721 sefer sayılı Kiev-İstanbul seferini yapacak olan TC-CPA kuyruk tescilli Boeing B737-800 tipi Pegasus Havayolları uçağı Ankara'ya gelmek üzere Kiev Zhuliany Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Airporthaber'de yer alan habere göre; uçuşun son 20 dakikasında Türk olduğu iddia edilen sarhoş bir yolcu, Ukraynalı bir yolcu ile tartışmaya başladı. Ayakta alkolün etkisi ile de yerinde durmakta güçlük çeken yolcu daha sonra diğer yolcularla da sözlü tartışamaya girdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anları kaydeden bir yolcu ise görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Sarhoş yolcunun inişten kısa bir süre önce acil çıkış kapısını açmaya çalıştığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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