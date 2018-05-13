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Havada 'Garip koku' paniği! Yolcular fenalaştı, uçak acil iniş yaptı

HAVADA 'GARİP KOKU' PANİĞİ! YOLCULAR FENALAŞTI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Hollanda'dan Antalya'ya gelen Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, "Garip bir kokunun ardından" 8 yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Havada 'garip Koku' Paniği! Yolcular Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı(5/10)1

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Antalya'ya giden Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 8 yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Avusturya'nın başkenti Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.

ÖNCE GARİP BİR KOKU YAYILDI

Görgü tanıklarına göre, uçağın içinde "Garip bir kokunun yayılmasının ardından" yolcular kendilerini rahatsız hissetmeye başladı. Transavia Hava Yolları'na ait HV163 sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, 185 yolcusuyla birlikte Pazar sabahı saat 06: 00'da Antalya'ya gitmek üzere Amsterdam'dan havalandı.

8 YOLCU ANİDEN FENALAŞTI

Ancak kalkıştan yaklaşık bir saat sonra uçaktaki 8 yolcu aniden fenalaştı. Koridora uzanan hastalara ilk müdahale, kabin personeli tarafından yapıldı. Bu arada pilot, Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastalardan ikisi, havalimanında hasır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 hastanın tedavisi ise, ayakta gerçekleştirildi.

YOLCULAR İÇİN VİYANA'YA BAŞKA UÇAK GÖNDERİLDİ

Transavia Hava Yolları, yolcuların rahatsızlanmasına neden olan kokunun belirlenmesi için uçağın Hollanda'ya geri dönmesine karar verdi. Yolcuların Türkiye'ye getirilmesi için Viyana'ya başka bir uçak gönderildi.

İNCELEMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILACAK

Uçaktaki yolculardan Hetty Roelofsen, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Roelofsen arkasında, yanında ve ön tarafında oturan birçok kişinin aniden rahatsızlandığını belirterek, "Bir kişi, garip bir koku duyduktan sonra fenalaştı" dedi. Soruna neyin yol açtığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Hava yolu sözcüsü, Amsterdam'da inceleme ve araştırmanın ardından gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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