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HAVADA KORKU DOLU ANLAR! ÖNCE MOTOR PARÇALANDI SONRA CAM KIRILDI


Havada korku dolu anlar! Önce motor parçalandı sonra cam kırıldı
Tarih : 18 Nisan 2018, 01:50
Puan Ver : Havada Korku Dolu Anlar! Önce Motor Parçalandı Sonra Cam Kırıldı(10/10)6

New York- Dallas seferini yapan Southwest Havayolları'nın 1380 sefer sayılı uçağı, yerden 9144 metre yükseklikte iken motorlarından birinin patlaması üzerine Philadelphia kentine acil iniş yaptı.

UÇAK KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE ANİ DÜŞÜŞ YAŞADI

Patlama üzerine uçağın camlarından biri kırılınca uçak kısa bir süre içinde ve kontrolsüz bir biçimde 9144 metreden 3962 yüksekliğe düştü.

YAŞLI KADIN KIRILAN CAMDAN DIŞARI DOĞRU ÇEKİLDİ

DHA'nın haberine göre, görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolculardan pencere yanında oturan yaşlı bir kadının bedeni, patlayan camdan ötürü basıncın da etkisiyle dışarı doğru çekildi. Oluşan deliği tıkamaya çalışan yolcular, yaşlı kadının bedenini uçak içinde tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 yolcu da olayı hafif yaralanmalarla atlattı.

UÇAKTA 143 YOLCU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Acil iniş yapan uçak için havalimanında ilk yardım, yangın ve kurtarma önlemleri alındı. Uçakta 143 yolcu, 5 mürettabat olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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