İran, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un uçağının hava sahasından geçmesine izin vermedi.

UÇAK TÜRKİYE'NİN YARDIMIYLA IRAK HAVA SAHASINDAN GEÇTİ

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, yaptığı yazılı açıklamada, uçağın Türkiye'ye dönerek Türk makamlarının yardımıyla Irak hava sahasından geçiş izni aldıktan sonra yoluna devam edebildiğini bildirdi.

BULGARİSTAN, İRAN TEMSİLCİSİNİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞIRDI

Uçağın, uçuş için gerekli tüm diplomatik dokümanlara sahip olduğunun altını çizen Zaharieva, olay üzerine İran'ın Sofya'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını vurguladı.

"UÇAK ROTANIN DIŞINA ÇIKTIĞI İÇİN GEÇİŞ İZNİ VERİLMEDİ"

İran Hava Kuvvetlerinin, Bulgaristan'a söz konusu uçakta Borisov'un bulunduğuna dair bilgiye sahip olmadıklarını öne sürdüklerini aktaran Zaharieva, "İranlı yetkililer, uçağın rotasının belirtilen güzergahın hafif dışına çıktığını fark edip hava sahasını terk etmesi emri vermişler. Olayla ilgili teknik ayrıntılar araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana ilk kez iki ülke arasında başbakan düzeyinde ziyaret gerçekleştiriliyor.

Kaynak: haberinburada