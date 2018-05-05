Seçim Öncesi Akşener'e Tehdit Gibi Mesaj: Her An Her Şey Olabilir!
2 Mayıs'ta Kapı Vizesi Başladı, Türk Vatandaşlar Akın Etti
Havada Panik Anları! Pilot, Yasaklı Bölgede Görünce Hemen Kuleyi Aradı
Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti
'sen Kaşındın Her Şeyi Anlatacağım' Demişti, Tüm Sırları İfşa Etti
İnegöl'ün İki Numarasıydı, Otel Odasında Ölü Bulundu!
Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı'nın Tweetini Paylaştı
Filistin Devlet Başkanı, Yahudilerden Özür Diledi
İş Arayanlara Müjde! Ptt Kpss Şartı Olmadan 5 Bin Personel Alacak
Hakemi İten Arda, Kırmızı Kartla Oyundan Atıldı
Şampiyonluk Hayali Kuran Başakşehir'e Uzatmada Büyük Şok
Erdoğan Sinyali Verdi! Suriyeliler Oy Kullanacak Mı? İşte Cevabı
Pitbull İle Korkutarak Fuhuş Yaptırmışlar! Çeteye Film Gibi Operasyon
Erdoğan'dan Suriyelilere Vatandaşlık Sinyali!
Yeterli Talep Gelmeyince, Ünlü Giyim Firması Halka Arzdan Vazgeçti
Kepçeyle Sınırı Yıkıp Geçmişti! Yunanistan, Operatörü Türkiye'ye Göndermiyor
Beyaz Show'da Terör Propagandası Yapan Ayşe Öğretmen Tahliye Edildi
Körfez'de Savaş Çanları Çalıyor! Suudi'ler De Krizi Dahil Oldu
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş, Savunmasını Gönderdi
4 Parti Prensipte Anlaştı! İşte Muhalefet İttifakının İsmi

Havada panik anları! Pilot, yasaklı bölgede görünce hemen kuleyi aradı

HAVADA PANİK ANLARI! PİLOT, YASAKLI BÖLGEDE GÖRÜNCE HEMEN KULEYİ ARADI

Atatürk Havalimanı'na inişe hazırlanan uçağın pilotu, yasaklı bölgede gördüğü drone'u hemen kuleye bildirdi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Havada Panik Anları! Pilot, Yasaklı Bölgede Görünce Hemen Kuleyi Aradı(7/10)3

İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçağın pilotu, hava sahası üzerinde bir drone görünce durumu kuleye bildirdi. Yasaklı bölgede uçurulan drone'u bulmak için yetkililer araştırma başlattı.

PİSTE İNİŞ İÇİN ALÇALAN PİLOT GÖRDÜĞÜ DRONE'Yİ KULEYE BİLDİRDİ

Ataköy-Florya istikametini kullanarak akşam saatlerinde piste iniş için alçalan uçağın pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone gördüğü kuleye aktardı.

PİLOT KONUM BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Pilotun verdiği rapor üzerine kule iniş için hazırlanan diğer uçaklara da konu hakkında bilgi vererek drone'un görüldüğü konum bilgisini aktardı. Pilot ve kule görevlisi arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.

-KULE:Bir durumdan kasıt nedir efendim ?

-PİLOT:Drone Drone

-KULE:Drone alındı.

EKİPLER DRONE'NİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu arada Uçakların iniş ve kalkış güzergahı üzerinde uçurulan drone'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin tarafından yapılan incelemelerde ise drone bulunamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Havada  Panik  Anları  Pilot  Yasaklı  Bölgede  Görünce  Hemen  Kuleyi  Aradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER