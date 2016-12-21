

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir havai fişek pazarında peş peşe meydana gelen patlamalar, faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 29 kişi öldü, en az 72 yaralı var.







Kentin 32 kilometre dışında yer alan San Pablito'daki hava fişek pazarındaki patlamaların sesleri kilometrelerce öteden duyuldu, dumanlar ise kentin birçok noktasından görülecek yüksekliğe çıktı.







Henüz doğrulanmamış haberlere göre patlamada ölü sayısı daha yüksek. Meksika Kızılhaç'ı olay yerine 25 ambulansın gönderildiğini açıkladı.







kaynak:milliyet