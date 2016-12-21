HAVAİ FİŞEK FACİASI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR....
Başkent Mexico City'deki havai fişek pazarında arka arkaya gerçekleşen patlamalar en az 29 kişinin ölümüne yol açtı. Patlamaların kilometrelerce öteden duyulduğu bölgede en az 72 kişi de yaralı. Ölü sayısının artmasından korkuluyor.
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir havai fişek pazarında peş peşe meydana gelen patlamalar, faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 29 kişi öldü, en az 72 yaralı var.
Kentin 32 kilometre dışında yer alan San Pablito'daki hava fişek pazarındaki patlamaların sesleri kilometrelerce öteden duyuldu, dumanlar ise kentin birçok noktasından görülecek yüksekliğe çıktı.
Henüz doğrulanmamış haberlere göre patlamada ölü sayısı daha yüksek. Meksika Kızılhaç'ı olay yerine 25 ambulansın gönderildiğini açıkladı.
kaynak:milliyet
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