

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Avrupa'da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı Gülyalı ilçesinin adeta kaderini değiştirdi." dedi.







Yılmaz, beraberinde Ak Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ile birlikte Ordu-Giresun Havalimanı'nın inşa edildiği Gülyalı ilçesinde incelemelerde bulundu.







Ziyaret ve incelemeleri sırasında Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen'den de bilgiler alan Yılmaz, Ordu-Giresun Havalimanı'nın Gülyalı'nın şansı olduğunu söyledi.







kaynak:milliyet