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havalimanı o ilçenin kaderini değiştirdi!

HAVALİMANI O İLÇENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Avrupa'da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, Gülyalı ilçesinin adeta kaderini değiştirdi" dedi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:35
Puan Ver : Havalimanı O İlçenin Kaderini Değiştirdi!(10/10)12


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Avrupa'da  ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı Gülyalı  ilçesinin adeta kaderini değiştirdi." dedi.



Yılmaz, beraberinde Ak Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ile birlikte  Ordu-Giresun Havalimanı'nın inşa edildiği Gülyalı ilçesinde incelemelerde  bulundu.



Ziyaret ve incelemeleri sırasında Gülyalı Belediye Başkanı Talip  Şen'den de bilgiler alan Yılmaz, Ordu-Giresun Havalimanı'nın Gülyalı'nın şansı  olduğunu söyledi.



 



kaynak:milliyet








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