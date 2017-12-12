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Havalimanı personelini taşıyan araç İETT otobüsüne çaptı: 8 Yaralı

HAVALİMANI PERSONELİNİ TAŞIYAN ARAÇ İETT OTOBÜSÜNE ÇAPTI: 8 YARALI

Zeytinburnu'nda, Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı(7/10)3

ZEYTİNBURNU'nda, Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 8 kişi yaralandı.

KAZA SABAH 6.30'DA OLDU

Kaza, saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu yakınındaki Yanyol Sokak üzerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Atatürk Havalimanı'nda gece çalışan personelleri taşıyan 34 SH 6314 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı, önünde seyir halindeki içerisinde yolcu olmayan 34 TN 1828 plakalı Zeytinburnu-Başakşehir hattındaki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazada, servis aracında bulunan 8 personel yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü, seyir halindeyken yan taraftan gelen aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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