HAVALİMANI PERSONELİNİ TAŞIYAN ARAÇ İETT OTOBÜSÜNE ÇAPTI: 8 YARALI
Zeytinburnu'nda, Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı.
ZEYTİNBURNU'nda, Atatürk Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 8 kişi yaralandı.
KAZA SABAH 6.30'DA OLDU
Kaza, saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu yakınındaki Yanyol Sokak üzerinde meydana geldi.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Atatürk Havalimanı'nda gece çalışan personelleri taşıyan 34 SH 6314 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı, önünde seyir halindeki içerisinde yolcu olmayan 34 TN 1828 plakalı Zeytinburnu-Başakşehir hattındaki İETT otobüsüne arkadan çarptı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kazada, servis aracında bulunan 8 personel yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü, seyir halindeyken yan taraftan gelen aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Bayern Münih Kurası, Almanların Türk Skandalını Akıllara Getirdi
- Bursaspor Sahasında Adanaspor'u 2-0 Mağlup Etti
- Galatasaray'dan Kayserispor'a Giden Umut Bulut, İkinci Baharını Yaşıyor
- İngiliz Büyükelçi Richard Moore'un Veda Videosuna, Beşiktaş Mesajı Damga Vurdu
- Kayseri Maçı Sonunda Futbolcuları Kalayladı
DÜNYA HABERLERİ
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
Bu Haberle İlgili Yorumlar