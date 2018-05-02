HAVALİMANI SULAR İÇİNDE KALDI! O ANLAR KAMERADA
Sivas'ta havalananının çatısı yoğun yağışı tahliye edemeyince sular içeri aktı. O anlar havalimanında bulunan yolcular tarafından kaydedildi.
Sivas'ta Nuri Demirağ Havalananının çatısı yoğun yağışı tahliye edemeyince sular içeri aktı.
TAVANDAN İÇERİ SIZAN YAĞMUR ŞELALE OLUŞTURDU
Sivas'ta dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Nuri Demirağ Havalimanı aşırı sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış Nuri Demirağ Havalimanın çatısında hasara yol açtı. Tavandan içeri sızan yoğun yağmur suyu adeta şelale oluşturdu.
YOLCULAR O ANLARI KAYDETTİ
O anlar havalimanında bulunan yolcular tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Havalimanı yetkililerinin sızan suyun etrafa dağılmaması için geçici çözüm olarak çöp kutusu koyması dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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