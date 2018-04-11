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Havalimanında bomba esprisi yaptı, başını belaya soktu

HAVALİMANINDA BOMBA ESPRİSİ YAPTI, BAŞINI BELAYA SOKTU

Amerikan futbolu oyuncusu Trevor Davis, havalimanında çalışna güvenlik görevlisine bomba şakası yapınca gözaltına alındı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Havalimanında Bomba Esprisi Yaptı, Başını Belaya Soktu(8/10)4

Amerikan futbolu takımlarından Green Bay Packers'ın oyuncusu Trevor Davis, Los Angeles Havalimanında akıl almaz bir olay yaşadı.

"TATLIM BOMBALARI PAKETLEDİN Mİ?"

Kız arkadaşıyla birlikte bagaj kontrolünden geçen Trevor Davis, güvenlik görevlisinin "Çantanızda kesici veya patlayıcı madde bulunuyor mu?" sorusu üzerine kız arkadaşına dönüp "Tatlım, bombaları paketledin mi?" dedi.

Davis'in bu sözlerinin ardından güvenlik güçleri, sporcuyu göz altına aldı. Soruşturma altına alınan Trevor Davis, 15 bin Dolar para cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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