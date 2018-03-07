HAVALİMANINDA EMNİYETİN SİSTEMİ ÇÖKTÜ, METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Emniyet Genel Müdürlüğünün POLNET Bilgi Sistemi'nde yaşanan arıza nedeniyle sınır kapılarında gecikmeler meydana geldi, pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
POLNET Bilgi Sistemi'nde saat 16.00 sıralarında Türkiye genelinde meydana gelen arıza, sınır kapılarında pasaport kontrol noktalarında gecikmelere neden oldu. Arıza nedeniyle işlemler manuel olarak gerçekleştirildi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Türkiye'nin en yoğun sınır kapısı özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı'nda yolcu giriş ve çıkışlarında gecikmeler yaşandı. Bu nedenle pasaport kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.
İŞLEMLER MANUEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yaşanan arıza nedeniyle havalimanında yolcuların giriş ve çıkış işlemleri manuel olarak gerçekleştirildi. Pasaport kontrol noktasında bulunan polisler ise bütün pasaport bankolarını açarak yaşanan yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Özellikle uçakların yoğun olarak indiği saatlere denk gelen arıza nedeniyle Dış Hatlar Geliş Katı Pasaport Kontrol noktalarında yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluştu.
"OLUR BÖYLE ŞEYLER SORUN DEĞİL"
Sistem arızası nedeniyle bir süre pasaport kontrol noktasında bekleyen yolculardan Erdoğan Korkmaz, "Ben Danimarka'dan geldim ve 30 ila 45 dakika arasında bekledim. Bize sistemin çöktüğünü söylediler, o yüzden bu kadar bekledik. Bazen olur böyle şeyler sorun değil" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 2 saat süren arıza saat 18.00 sıralarında giderildi. Sistemin normale dönmesiyle birlikte oluşan yoğunluk hızla azaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
- Soyunma Odasındaki Çıplak Kadınların Fotoğrafını Çekti, Erkek Arkadaşım İçin Dedi
- Tayvanlı Kadın, 62 Yaşında Normal Doğumla Anne Oldu
- 15 Yaşından Küçüklerle Cinsel Temas Tecavüz Kapsamına Alınıyor
- Cani Anne Elleriyle Teslim Etti, Sevgilisi Tecavüz Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar