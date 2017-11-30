HAVALİMANINDA EŞİNE ŞİDDET UYGULADI, KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER OLAY YARATTI
Karayipler'e tatile geldikleri öğrenilen bir çiftin havalimanındaki tartışmaları esnasında adamın eşine uyguladığı şiddet, bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Karayipler'de bulunan Queen Beatrix Havalimanı'nda bir adamın eşine uyguladığı şiddet tepkilere neden oldu. Yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anlarda, adamın karısını şiddetli bir biçimde itip yere düşürdükten sonra, bir süre de yerde sürüklediği görüldü.
GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ
Sebebi anlaşılamayan kavgada selfie çeken adamın eline vurup telefonu yere düşüren kadına eşi şiddetle karşılık verince ortaya bu çirkin görüntüler çıktı. Adamın karısını yerde sürüklediği anlarda havalimanı güvenliği olaya müdahale ederek ikiliyi ayırdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar