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Havalimanında Eşine Şiddet Uyguladı, Kameralara Yansıyan Görüntüler Olay Yarattı

HAVALİMANINDA EŞİNE ŞİDDET UYGULADI, KAMERALARA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER OLAY YARATTI

Karayipler'e tatile geldikleri öğrenilen bir çiftin havalimanındaki tartışmaları esnasında adamın eşine uyguladığı şiddet, bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 13:50
Puan Ver : Havalimanında Eşine Şiddet Uyguladı, Kameralara Yansıyan Görüntüler Olay Yarattı(5/10)1

Karayipler'de bulunan Queen Beatrix Havalimanı'nda bir adamın eşine uyguladığı şiddet tepkilere neden oldu. Yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anlarda, adamın karısını şiddetli bir biçimde itip yere düşürdükten sonra, bir süre de yerde sürüklediği görüldü.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Sebebi anlaşılamayan kavgada selfie çeken adamın eline vurup telefonu yere düşüren kadına eşi şiddetle karşılık verince ortaya bu çirkin görüntüler çıktı. Adamın karısını yerde sürüklediği anlarda havalimanı güvenliği olaya müdahale ederek ikiliyi ayırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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