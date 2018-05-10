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Havalimanında hareketli dakikalar, uçaklar iniş yapamadı!

HAVALİMANINDA HAREKETLİ DAKİKALAR, UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI!

Üsküp-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na ineceği sırada kuş çarptı. Sorunsuz inişten sonra kontrol başlatıldığı için 2 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Havalimanında Hareketli Dakikalar, Uçaklar İniş Yapamadı!(6/10)2

Türk Hava Yolları'nın (THY) Üsküp-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Pist kontrolü nedeniyle iki uçak, pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İNİŞ YAPAN UÇAĞA PİSTTE KUŞ ÇARPTI

Üsküp'ten İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın TK1004 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına saat 11: 43'de Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada kuş çarptı.

İNİŞ YAPMASI GEREK 2 UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

THY uçağı sorunsuz şekilde iniş yaparken pist kontrolü sırasında THY'nin 1018 sefer sayılı Priştina ve SV259 sefer sayılı Suudi Arabistan Havayolları'nın Medine'den İstanbul'a gelen uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı.

KULE İLE PİLOT ARASINDAKİ DİYALOG KAYITLARA YANSIDI

Kuşa çarpan THY pilotu ile Hava Trafik Kontrol Kulesi arasında konuşmalar şu şekilde kayıtlara yansıdı:

"Efendim son yaklaşmada kuş çarptı. Pist içinde düşmüş olabilir. Kontrol edilmesini sağlar mısınız"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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