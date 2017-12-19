HAVALİMANINDA KAFA KAFAYA VERDİLER: NE OLACAK BU TAKIMIN HALİ
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün, Yeni Malatyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrasında havalimanında Tudor'un durumunu konuştu.
Galatasaray'da, Evkur Yeni Malatya yenilgisi sonrasında olağanüstü toplantı kararı alındı. Sarı kırmızılılarda, Başkan Dursun Özbek önderliğinde yönetim kurulu bugün saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda gündem Tudor'un geleceği olacak.
Alınan yenilgi, liderliğin kaybedilmesi, Tudor'un taktiksel hataları nedeniyle bu olağanüstü yönetim kurulu toplantısı gerçekleşirken, Hırvat teknik adamla yolların ayrılma ihtimali artık azımsanmayacak derecede yüksek.
Öyle ki; Galatasaray'ın, yüzde 51 ihtimalle Igor Tudor'la ipleri koparacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Başkan Dursun Özbek'le ve kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, "Tudor'la artık devam edemeyiz" dediği belirtildi.
ÖZBEK İLE ERGÜN ARASINDA KRİTİK...
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Malatya Havalimanı'nda sportif direktör Cenk Ergün ile özel olarak görüştü.
Başkan Özbek'in mağlubiyetten dolayı üzgün olduğu gözlenirken, Özbek ve Ergün uzun süre karşılaşmayı ve takımın son durumunu değerlendirdi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün karşılaşmayla ilgili düşüncelerini aktardı.
Kaynak: haberinburada
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