HAVALİMANINDA LEYLEK ALARMI! UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ
Leylek sürüleri nedeniyle de Türk Hava Yolları'nın Iğdır-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüsü alarmı verildi. Leylek sürüleri nedeniyle de Türk Hava Yolları (THY)'nın Iğdır- İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.
"KUŞLAR PİST ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN KALKIŞ YAPAMIYORUZ"
Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Leylek göçü iniş-kalkış yapan uçaklara zor anlar yaşatırken, bu anlar pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Türk Hava Yolları'nın Düsseldorf seferini yapmak için kalkış sırası bekleyen uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Biz hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" dedi.
"ALTIMIZDAN LEYLEK SÜRÜLERİ GEÇİYOR"
Havalimanına iniş için sıra bekleyen başka bir uçağın pilotu ise Trafik kontrol kulesi ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Altımızdan leylek sürüleri geçiyor." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kasaba Gelip Günlük Rızkını Alan Martı Görenleri Hayrete Düşürüyor
- Son Dakika! Mit, Üst Düzey 3 Fetö'cüyü Gabon'dan Türkiye'ye Getirdi
- Kıyıya Vuran Dev Balinanın Midesinden 29 Kilo Poşet Çıktı
- Polisten 15 Kilometre Kaçan Alkollü Sürücü: Moralim Bozuktu, Sizi Görmedim
- Yoğun Sis Kaza Getirdi! Araçtan Fırlayarak Şarampole Düşen Yolcu Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fıfa, Futbolda Kiralık Transfer Dönemini Kaldırıyor
- Dün Gece Taraftarlar Coştu: Brad Pitt Eline Su Dökemez
- Tugay Kerimoğlu'dan Fatih Terim'e: Belhanda'ya 60 Dakika Nasıl Dayanıyorsun
- Beşiktaşlı Quaresma, Galatasaray'ın Yediği Golden Sonra Dalga Geçti
- Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e Gönderme: Burası Ankara, Burası Deplasman
DÜNYA HABERLERİ
- Sınavda Bebeğini Emziren Afgan, Üniversitenin En İyi Bölümüne Girdi
- Suudilerin Julian Assange'ı: Suudi Veliaht Prens Bin Selman 3 Ay Sonra Kral Olacak
- Kan Donduran Görüntü! İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürüp Kameraya Aldı
- Sevgilisinin Kafasını Kesip Öldüren Kadın Şoke Etti: Kafasını Almama İzin Verin
- Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın
Bu Haberle İlgili Yorumlar