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Havalimanında leylek alarmı! Uçaklar pisti pas geçti

HAVALİMANINDA LEYLEK ALARMI! UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

Leylek sürüleri nedeniyle de Türk Hava Yolları'nın Iğdır-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Havalimanında Leylek Alarmı! Uçaklar Pisti Pas Geçti(7/10)3

Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüsü alarmı verildi. Leylek sürüleri nedeniyle de Türk Hava Yolları (THY)'nın Iğdır- İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

"KUŞLAR PİST ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN KALKIŞ YAPAMIYORUZ"

Atatürk Havalimanı'nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Leylek göçü iniş-kalkış yapan uçaklara zor anlar yaşatırken, bu anlar pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı. Türk Hava Yolları'nın Düsseldorf seferini yapmak için kalkış sırası bekleyen uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Biz hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" dedi.

"ALTIMIZDAN LEYLEK SÜRÜLERİ GEÇİYOR"

Havalimanına iniş için sıra bekleyen başka bir uçağın pilotu ise Trafik kontrol kulesi ile yaptığı telsiz konuşmasında, "Altımızdan leylek sürüleri geçiyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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