HAVALİMANINDA YÜREK YAKAN AN! MİNA BAŞARAN'IN CENAZESİNİ NİŞANLISI ALDI
İran'da düşen jette ölenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanına getirildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı Murat Gezer de geldi.
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi. Aileler, Atatürk Havalimanı'nda cenazeleri teslim aldı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
MİNA'NIN NİŞANLISI DA HAVALİMANINDAYDI
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, askeri nakliye uçağıyla saat 12.10'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanındaydı.
CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
AİLELER DE ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi.
MERDİVENLERDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Adli Tıp Kurumu'nun merdivenlerinde bazı yakınların gözyaşı döktüğü görüldü.
Kaynak: haberinburada
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