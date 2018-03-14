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Havalimanında Yürek Yakan An! Mina Başaran'ın Cenazesini Nişanlısı Aldı

HAVALİMANINDA YÜREK YAKAN AN! MİNA BAŞARAN'IN CENAZESİNİ NİŞANLISI ALDI

İran'da düşen jette ölenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanına getirildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya nişanlısı Murat Gezer de geldi.

Tarih : 14 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Havalimanında Yürek Yakan An! Mina Başaran'ın Cenazesini Nişanlısı Aldı(7/10)3

İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi. Aileler, Atatürk Havalimanı'nda cenazeleri teslim aldı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MİNA'NIN NİŞANLISI DA HAVALİMANINDAYDI

İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, askeri nakliye uçağıyla saat 12.10'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanındaydı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

AİLELER DE ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi.

MERDİVENLERDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Adli Tıp Kurumu'nun merdivenlerinde bazı yakınların gözyaşı döktüğü görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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