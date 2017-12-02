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Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı

HAVALİMANINDAKİ X-RAY CİHAZINDAN GEÇEN YAŞLI ÇİFTİN BAVULUNDAN 200 HAMAM BÖCEĞİ ÇIKTI

Çin'de havaalanındaki X-Ray taramasından geçen yaşlı çiftin bavulunda 200 canlı hamam böceği ele geçirildi. Bavulun içindeki böceklerin uçağa sokulmasına izin verilmedi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı(7/10)3

Çin'de havaalanında güvenlik kontrolü sırasında bir çiftin bavulundan yaklaşık 200 canlı hamam böceği çıktı.

HAREKET EDEN NESNELER FARK EDİLDİ

Yerel medyadaki haberlere göre, Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında yaşlı bir çifte ait bagajda, X-ray cihazından geçerken plastik bir poşet içinde hareket eden siyah nesneler olduğu fark edildi. Bagajın açılması üzerine poşetin içinden 200 kadar canlı hamam böceği çıktı.

"KREMİN İÇİNDE KULLANIYORUZ"

Güvenlik görevlilerinin sorusu üzerine yaşlı çift, hamam böceklerini kremin içinde kullandıklarını ifade etti ancak görevliler, böceklerin uçağa sokulmasına izin vermedi.

BİR YOLCUNUN ÇANTASINDAN İNSAN KOLLARI ÇIKMIŞTI

Çin'de ağustos ayında otobüs terminalindeki güvenlik kontrolünde bir yolcunun çantasında iki insan kolu bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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