İstanbul'da bulunan havalimanlarında unutulan binlerce cep telefonu, tablet, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinası, marka güneş gözlükleri, parfüm gibi binlerce bavul dolu eşya bugün satışa çıkıyor.

İstanbul'da bulunan iki havalimanında dış hatlar bölümünde unutulan eşyaların ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. İhaleyi alan Alican Korkmaz, unutulan eşyaları bugün öğlen saatlerinde satışa çıkaracaklarını söyledi.

AVCILAR ÇAĞATAY İŞ MERKEZİ'NDE SATILACAK

Avcılar Çağatay İş Merkezi'nde satılacak binlerce son model android ve iOS cep telefonları, laptop, tablet, bilgisayar, fotoğraf makinası, bebek arabaları, bebek araç koltukları, marka güneş gözlükleri, orjinal parfümler gibi on binlerce ürün yarı fiyatına satışa çıkıyor.

Satışı gerçekleştiren Alican Kormaz, "Bugün satışa çıkaracağımız ürünler piyasanın yarı fiyatından da çok düşüğüne alıcılarını bekliyor. Vatandaşların ucuzluktan yararlanmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada