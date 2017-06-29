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hayalet şehire dönüştü! kimse dışarı çıkmıyor

HAYALET ŞEHİRE DÖNÜŞTÜ! KİMSE DIŞARI ÇIKMIYOR

Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıkların ardından, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da eklenmesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü.

Tarih : 29 Haziran 2017, 15:14
Puan Ver : Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor(9/10)8


Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıkların ardından, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da eklenmesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü.



Kent merkezi boşaldı. Dışarı çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçların gölgelerinin altında güneşten korundu. Bazı çocuklar ise denizlerde ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı








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