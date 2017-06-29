

Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıkların ardından, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da eklenmesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü.



Kent merkezi boşaldı. Dışarı çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçların gölgelerinin altında güneşten korundu. Bazı çocuklar ise denizlerde ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı