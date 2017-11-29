Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 36 yaşındaki Volkan Demirel'e 1 yıl daha sözleşme teklif edecek.

Sezon başında eleştirilen takım kaptanı Volkan Demirel, son dönemdeki performansıyla birlikte Carlos Kameni'yi yedek kulübesine göndererek kaleyi yeniden teslim aldı.

40 yaşına kadar kariyerini sürdürmek isteyen Volkan'dan memnun olan Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti.

VOLKAN DEMİREL ÇOK MUTLU

İdareciler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki eldivenin kontratını 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Yaklaşık 1 ay önce kariyerini Amerika'da sürdürmeyi düşünen Volkan'ın, yönetimin bu hamlesinden dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada