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Hayalini kurduğu teklif sonunda geliyor

HAYALİNİ KURDUĞU TEKLİF SONUNDA GELİYOR

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 36 yaşındaki Volkan Demirel'e 1 yıl daha sözleşme teklif edecek.

Tarih : 29 Kasım 2017, 12:40
Puan Ver : Hayalini Kurduğu Teklif Sonunda Geliyor(6/10)2

Sezon başında eleştirilen takım kaptanı Volkan Demirel, son dönemdeki performansıyla birlikte Carlos Kameni'yi yedek kulübesine göndererek kaleyi yeniden teslim aldı.

40 yaşına kadar kariyerini sürdürmek isteyen Volkan'dan memnun olan Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti.

VOLKAN DEMİREL ÇOK MUTLU

İdareciler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki eldivenin kontratını 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Yaklaşık 1 ay önce kariyerini Amerika'da sürdürmeyi düşünen Volkan'ın, yönetimin bu hamlesinden dolayı çok mutlu olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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