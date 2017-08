Hatay'da evlerinin balkonundan düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Kübra Nur Coşkun'un, bağışlanan organları 6 hastaya can oldu.

Hatay'da doktor olma hayalleri kuran Kübra Nur Coşkun, doktor olamadı ama 6 hastanın canına can olup hayallerine kavuşturdu.

BALKANDON DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet ettiği evlerinin balkonundan 28 Temmuz 2017 günü yere düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Kübra Nur Coşkun, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLE ORGANLARI BAĞIŞLAMA KARARI ALDI

Durumu ağır olan genç kızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı. Kübra Nur Coşkun'un alınan böbrekleri, karaciğeri, kornea ve akciğeri organ nakli bekleyen aralarında Dr. Muhiddin Demirel'in de bulunduğu 6 kişiye umut oldu.

"ONLAR YAŞADIKÇA BİZ DE MUTLU OLURUZ"

Ağabey Hakan Coşkun, kardeşini balkondan düşmesi sonucu kaybettiklerini belirterek, "Hastanede beyin ölümü gerçekleşen kardeşimin organlarının nakli için bana yetkililer konuyu izah etti. O an bir karar veremedim ama annem, babam ve kardeşlerimle organlarının nakli için konuyu anlattım onlarda olumlu baktılar ve kardeşimin organlarının toprak altı olacağına belki bir hayat kurtarır amacıyla karar vererek kardeşimin organlarını bağışladık. Kardeşim organlarının 6 tane nakil bekleyen hastanın hayatını kurtardığını söylüyorlar ama biz görmedik sadece duyduklarımız. İnşallah bacımın organları onlarda çalışır tek isteğimiz bu, onlar yaşadıkça biz de mutlu oluruz" dedi."VERİN KUZUMUN ORGANLARINI CAN KURTARSIN"Anne Leyla Coşkun ise kızının doktor olmak istediğini belirterek, "Kızım 4 yıllık ebeliği, hemşireliği kazandı. Kızım beni hiç üzmedi kızım çok akıllıydı. Kızım 6 tane hayat kurtarmış, doktorun hayatını kurtarmış. Bana sordular verin kuzumun organlarını can kurtarsın bedeni çürümesin dedim. Daha kızım 17 yaşındaydı" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"BİR YANDAN DA MUTLU OLDUK"

Kalp yetersizliği hastalığı olan ve 3 yıldır organ bağışı beklediğini söyleyen baba Bestami Coşkun, "Kızımın ani ölümü hepimizi çok derinden üzdü. Allah kimsenin başına vermesin. Evet üzüntümüz büyük ama bir yandan da mutlu olduk kızımın organları diğer organ bekleyen hastalara şifa oldu. Bu yönden de çok mutluyuz. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

"KEŞKE BİR GÜN DAHA DOYA DOYA YAŞASAYDIK"

Abla Esra Nur ise kardeşiyle birlikte büyüdüğünü aynı odayı, aynı yastığı, aynı hayatı paylaştıklarını ifade ederek, "Çok seviyordum kendisini ani ölümü beni çok üzdü. İnşallah bacımın bağışladığımız organları diğer hastalarda hayat bulur. Keşke yanımızda bir gün daha olsa doya doya yaşasaydık ama olmadı" diye konuştu.

"BİR GÜN DAHİ BENİ ÜZMEDİ"

Ağabey Yunus Coşkun'da, "Kübra Nur, bana "Abiş" diye hitap ederdi. Bir gün dahi beni üzmedi Allah'ım mekanını cennet eylesin. Bağışladığımız bacımın organları inşallah sahiplerinde çalışır ve bacımın organları o insanlarda hayat bulur" ifadelerini kullandı.

