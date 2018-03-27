HAYATINDAKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
İtalyan basınına konuşan Emre Belözoğlu "Inter'den ayrıldığım için pişmanım. Bu yüzden kendimi asla affetmeyeceğim." dedi.
İtalyan basınına konuşan Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Roma'da forma giyen genç yıldız Cengiz Ünder hakkında, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir futbolcu. Yakın zamanda daha da büyük kulüplere transfer olacağını umuyorum" dedi.
İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi. Bir dönem İtalyan kulüp Inter'de de forma giyen Belözoğlu, Roma'da yıldızı parlayan Cengiz Ünder ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
"CENGİZ'İN ÇOK ÇALIŞMASI LAZIM"
Cengiz Ünder'in yakın zamanda Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplere transfer olabileceğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Gün geçtikçe de kendisini geliştiriyor. Roma'da daha da iyi olması için takım arkadaşlarının da ona katkı sağlaması lazım. Kendisini daha da geliştirdiği taktirde yakın zamanda Real Madrid, Barcelona, Manchester City ya da Bayern Münih gibi dünya kulüplerine transfer olabilir. Ancak bunun için daha çok çalışması lazım" şeklinde konuştu.
"INTER'DEN AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"
Öte yandan Emre, "Inter'den ayrıldığım için pişmanım. Bu yüzden kendimi asla affetmeyeceğim. 25 yaşındaydım ve çok farklı bir mantalitem vardı. Geçmişe dönebilecek olsam, kesinlikle Inter'de kalmak isterdim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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