HAYATINI KAYBEDEN BOLLYWOOD YILDIZI SRİDEVİ KAPOOR, KÜVETTE BOĞULMUŞ
Dubai'de kaldığı otel odasında ölü bulunan Bollywood'un ikon isimlerinden Sridevi Kapoor'un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu ortaya çıktı.
Bollywood'un ikon isimlerinden biri olan Sridevi Kapoor'un ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Dubai'de kaldığı otel odasında ölü bulunan Kapoor'un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu belirtildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SÖYLENMİŞTİ
Kapoor'un ölümünün ardından gelen ilk haberlerde ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddiaları yer almıştı. Dubai hükümeti ölüm sonrası incelemelerin tamamlandığını ve ünlü film yıldızının küvette boğularak öldüğü bilgisinin doğrulandığını duyurdu.
KAYITLARA 'KAZAYLA BOĞULMA' OLARAK GEÇTİ
Kapoor'un ölümü kayıtlara 'kazayla boğulma' olarak geçti. Toksikoloji testlerinin sonuçlarına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Hindistan'ı yasa boğan ölüm haberi sonrasında, politikacılar, sporcular ve Bollywood yıldızları başsağlığı mesajları yayınladı. Kalabalık gruplar ölüm haberi sonrası Sridevi Kapoor'un Mumbai'deki evinin önünde toplandı.
Sridevi Kapoor, yeğeni Mohit Marwah'ın düğünü için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar