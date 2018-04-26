HAYATINI KURTARAN POLİSE TEKME ATIP GÖREVLİYİ DE ISIRDI!
Haliç Metro Köprüsü'ne çıkıp korkuluklara tırmanan adam, "Vali buraya gelecek" diye bağırarak intihar etmek istedi. Son anda kendini kurtaran polisi tekmeleyen adam, ardından yardım eden görevliyi de ısırdı.
Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Adı henüz öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki adam kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.
KÖPRÜ KORKULUKLARINA ÇIKIP "VALİ BURAYA GELECEK" DEDİ
Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkıp intihar girişiminde bulunan birini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
"Vali buraya gelecek" diye bağıran zaman zaman korkuluklardan kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı.
KENDİNİ KURTARAN POLİSİ TEKMELEDİ, GÖREVLİYİ DE ISIRDI
Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen adam polisi tekmeledi.
Ardından ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam, hastaneye götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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