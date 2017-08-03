Bu sezon Anthony Joshua ile oynadığı maçta hayatının yumruğunu yiyen ve nakavtla yenilen Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko, aktif spor kariyerini noktaladığını açıkladı.

Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko, aktif spor kariyerini noktaladığını açıkladı. Eski ağır sıklet boks şampiyonu 41 yaşındaki Klitschko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, amatör ve profesyonel kariyerinde hayalini kurduğu her şeye ulaştığını belirterek, "Şimdi spordan sonraki ikinci kariyerime başlamak istiyorum. Böylesine uzun ve inanılmaz bir başarılı kariyere sahip olacağımı düşünemezdim. Bunun için minnettarım." ifadelerini kullandı.

FURY'YE KAYBETMİŞTİ

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip Ukraynalı sporcu, iki yıl önce İngiliz Tyson Fury'e karşı 28. unvan maçına çıkmış ve ringden unvanını kaybederek ayrılmıştı.

HAYATININ YUMRUĞUNU YEMİŞTİ

Klitschko, bu yıl da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 90 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında İngiliz Anthony Joshua ile karşılaşmıştı. Ukraynalı boksör, kariyerindeki tüm maçlarını nakavtla kazanan 27 yaşındaki Joshua'ya da 11. rauntta nakavtla yenilmişti. Joshua'nın, Klitschko'ya attığı efsane yumruk ise jeneriklere konu olmuştu.

Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından 1996 yılında profesyonel olan Klitschko, 21 yıllık kariyerinde 69 maçta 5 mağlubiyet aldı.

Kaynak: haberinburada