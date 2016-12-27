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Hayatınızı değiştirecek ilginç bilgiler!

HAYATINIZI DEĞİŞTİRECEK İLGİNÇ BİLGİLER!

Bu bilgiler hayatınızı tamamen değiştirecek...

Tarih : 27 Aralık 2016, 14:26
Puan Ver : Hayatınızı Değiştirecek İlginç Bilgiler!(8/10)9



Bu tavsiyeleri öğrendikten sonra bu zamana kadar bu tavsiyeler olmadan nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz...



iŞTE O ÖNERİLER...




1- Boğazınız gıdıklandığında kulağınızı kaşıyın.




2- Sivrisinek ısırığının kaşıntısını kesmek için ısırığın olduğu bölgeye deodorant sıkın.




3- Eğer umutsuz olmak üzere iseniz yumruğunuzu sıkın ve baş parmağınızı yumruğunuzun içine sokun ve sıkıca kavrayın.




4- Migreniniz varsa ellerinizi buzlu suyun içine sokun ve esnetin.




5- Dondurma baş ağrısı (soğuk bir şeyler yiyip içmenin sonucunda oluşan keskin baş ağrısı) yaşarsanız dilinizi üst damağınıza doğru bastırın.




6- Eğer yataktayken bile başınız dönüyorsa ayağınızın bir tanesini zemine koyun. Bu, beynin pozisyonunuzu yeniden hesaplamasına yardım edecektir.




7- Diş ağrınız varsa baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasına buz sürün. Bu, ağrıyı yüzde 50 azaltacaktır.




8- Hapşırmayı önlemek için dilinizi dümdüz yapıp, dişlerinizin arkasına bastırın.




9- Araştırmalar gösteriyor ki; sol kulak müzik ve diğer sesleri seçmede daha iyiyken, sağ kulak ise kelimeleri ve konuşmayı daha iyi seçiyor.




10- Kendinizi uykulu hissettiğiniz zaman nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutun ve bırakın.




11- Uyku konusunda sıkıntı yaşadığınızda, bir dakika hızlıca gözlerinizi kırpıştırın.




12- Burun tıkanıklığınız olduğu zaman yanınıza gece boyu bir soğan koyun.




13- Eğer gülmenizi durduramıyorsanız kendinize çimdik atın.




14- Yatmadan önce okuyacağınız bir konuşma, sabahleyin onu daha iyi hatırlamanızı sağlar.



15- Akne oluşumunu önlemek için duşun sonunda duş başlığınızı soğuğa ayarlayın. Soğuk su, gözenekleri kapatır. Kirlere ve bakterilere engel olur.



 



kaynak:habertürk























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