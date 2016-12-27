

8- Hapşırmayı önlemek için dilinizi dümdüz yapıp, dişlerinizin arkasına bastırın.



9- Araştırmalar gösteriyor ki; sol kulak müzik ve diğer sesleri seçmede daha iyiyken, sağ kulak ise kelimeleri ve konuşmayı daha iyi seçiyor.