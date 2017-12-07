Hayatlarında ilk kez deniz gören mülteci çocukların sevinci kemeralara yansıdı. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'daki Afrikalı çocuklar, şehrin ünlü plajı Copacabana'da denizle tanıştı. Çoğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki savaştan kaçmış olan çocuklar, mülteciler için çalışan bir yardım kuruluşunun organizasyonuyla denizin keyfini çıkardı. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Kaynak: haberinburada