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Hayatlarında İlk Defa Deniz Gören Mülteci Çocukların Mutluluğu Görülmeye Değerdi

HAYATLARINDA İLK DEFA DENİZ GÖREN MÜLTECİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Brezilya'nın dünyaca ünlü plajı Copacabana'ya bir yardım kuruluşunun organizasyonuyla gelen Afrikalı mülteci çocukların denizle ilk tanıştıkları anlar izleyenleri duygulandırdı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Hayatlarında İlk Defa Deniz Gören Mülteci Çocukların Mutluluğu Görülmeye Değerdi(9/10)5

Hayatlarında ilk kez deniz gören mülteci çocukların sevinci kemeralara yansıdı. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'daki Afrikalı çocuklar, şehrin ünlü plajı Copacabana'da denizle tanıştı. Çoğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki savaştan kaçmış olan çocuklar, mülteciler için çalışan bir yardım kuruluşunun organizasyonuyla denizin keyfini çıkardı. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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