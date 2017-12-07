HAYATLARINDA İLK DEFA DENİZ GÖREN MÜLTECİ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
Brezilya'nın dünyaca ünlü plajı Copacabana'ya bir yardım kuruluşunun organizasyonuyla gelen Afrikalı mülteci çocukların denizle ilk tanıştıkları anlar izleyenleri duygulandırdı.
Hayatlarında ilk kez deniz gören mülteci çocukların sevinci kemeralara yansıdı. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'daki Afrikalı çocuklar, şehrin ünlü plajı Copacabana'da denizle tanıştı. Çoğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki savaştan kaçmış olan çocuklar, mülteciler için çalışan bir yardım kuruluşunun organizasyonuyla denizin keyfini çıkardı. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.
Kaynak: haberinburada
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