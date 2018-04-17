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Hayranı gönderdi +18'lik yıldız Johnny Sins Türk lezzetlerini denedi

HAYRANI GÖNDERDİ +18'LİK YILDIZ JOHNNY SİNS TÜRK LEZZETLERİNİ DENEDİ

Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Türk hayranının gönderdiği atıştırmalıkları yerken çektiği video ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 00:10
Puan Ver : Hayranı Gönderdi +18'lik Yıldız Johnny Sins Türk Lezzetlerini Denedi(10/10)6

Cinsel içerikli filmlerin ABD'li yıldızı Johnny Sins, son zamanlarda sosyal medyadan paylaştığı videolarla tüm dünyada yakından takip edilen fenomenler arasına girmeyi başardı.

TÜRK HAYRANI DENEMESİ İÇİN ATIŞTIRMALIKLARI GÖNDERDİ

Türkiye'den de oldukça hayranı bulunan Sins'e bir Türk hayranı denemesi için Türk atıştırmalıklarından gönderdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çikolatalı büskivi ve keklerden oluşan atıştırmalıkları afiyetle yiyeyen +18'lik film yıldızı, Türk atıştırmalıklarını yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Sins'in videosu Türkiye başta olmak üzere dünyadaki birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından hayranlıkla izlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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