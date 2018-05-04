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Hayranlarına Kötü Haber! Orhan Baba'yı Hastaneye Kaldırdılar
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Hayranlarına kötü haber! Orhan Baba'yı hastaneye kaldırdılar

HAYRANLARINA KÖTÜ HABER! ORHAN BABA'YI HASTANEYE KALDIRDILAR

Son dönemlerde Arif Sağ ile yaşadığı polemikle gündeme gelen usta sanatçı Orhan Gencebay, gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Hayranlarına Kötü Haber! Orhan Baba'yı Hastaneye Kaldırdılar(9/10)5

Usta sanatçı Orhan Gencebay zehirlenme gerekçisiyle hastaneye kaldırıldı.

ONUR AKAY DUYURDU

Onur Akay'dan Orhan Gencebay hayranlarını üzecek bir haber geldi. Onur Akay, Twitter adresinden usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

"ATEŞİ YÜKSELDİ, HASTANEYE KALDIRDILAR"

Orhan Gencebay'la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim" notunu düştü.

"BALLI BADEMLİ DONDURMADAN ZEHİRLENMİŞ"

Onur Akay, kendisine ulaşan gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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