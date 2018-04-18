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Hayranlarına müjdeyi verdi: Dünya Kupasına gidiyorum

HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ: DÜNYA KUPASINA GİDİYORUM

ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, daha önce emeklilik kararı aldığı İsveç Milli Takımına Dünya Kupasında oynamak için dönüyor.

Tarih : 18 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Hayranlarına Müjdeyi Verdi: Dünya Kupasına Gidiyorum(5/10)1

ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinde forma giyen Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını söyledi.

ABD'de yayınlanan Jimmy Kimmel Live programına konuk olan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce emeklilik kararı aldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.

"BENİM OLMADIĞIM DÜNYA KUPASI, DÜNYA KUPASI SAYILMAZ"

Dünya Kupasında mücadele edecek İsveç'in kadrosunda yer almak istediğini belirten Ibrahimovic, "Dünya Kupasına katılacağım. Kupada yer alacağım. Bu konuda daha fazla konuşursam insanlar beni yargılayabilir. Olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz." ifadelerini kullandı.

3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımı ile anlaşmış ve çıktığı 3 maçta 3 kez ağları sarsmıştı.

İsveçli yıldız futbolcu, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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